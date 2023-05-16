Эминов Спиридон Лазаревич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Эминов Лазарь
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Эминов Маркоз Спиридонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Эминова Христианова Каде Спиридоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Эминова Чахмахчева Ирина Спиридоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Эминова Параскевова Агател Спиридоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Эминова Ананикова Нина Спиридоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Эминова От Второй Жены Грузинки Фетина Спиридоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Эминова Елена Спиридоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Эминов Панает Спиридонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Эминов Лазарь Спиридонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Эминов Николай Спиридонович
Мать ребёнка: не указана