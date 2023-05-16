Эминов Спиридон Лазаревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эминов Спиридон Лазаревич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Эминов Лазарь

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Эминов Маркоз Спиридонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эминова Христианова Каде Спиридоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эминова Чахмахчева Ирина Спиридоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эминова Параскевова Агател Спиридоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эминова Ананикова Нина Спиридоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эминова От Второй Жены Грузинки Фетина Спиридоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эминова Елена Спиридоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Эминов Панает Спиридонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Эминов Лазарь Спиридонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Эминов Николай Спиридонович

Мать ребёнка: не указана