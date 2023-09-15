Владимиров Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Владимиров Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1963

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1976 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.03.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Владимирова Татьяна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Владимирова Татьяна

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