Monosov (Моносов) Семен (Муля) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Monosov (Моносов) Семен (Муля)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

24.02.1976

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1861 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: Monosov Лота Лазаревна

Смерть
24.02.1976
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