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Monosov (Моносов) Семен (Муля)
Monosov (Моносов) Семен (Муля)
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1899
Дата смерти
24.02.1976
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Monosov (Моносова (цейтлина)) Лота Лазаревна
1861 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ММ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать:
Monosov Лота Лазаревна
Смерть
24.02.1976
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