Назымя
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Разия
Рождение ребёнка
05.02.1956
Сын: Зайнуллин Хатям
Отец ребёнка: Зайнуллин Фариз
Рождение ребёнка
1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зайнуллин Фариз
Смерть
Неизвестно