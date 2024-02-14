Назымя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назымя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Дети

1956 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Разия

Рождение ребёнка
05.02.1956

Сын: Зайнуллин Хатям

Отец ребёнка: Зайнуллин Фариз

Рождение ребёнка
1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайнуллин Фариз

Смерть
Неизвестно

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