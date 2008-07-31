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Дорофеев Геннадий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.?

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.?

Отец: Дорофеев Михаил Федорович

Мать: Дорофеева Раиса Николаевна

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