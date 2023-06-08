Маркова Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1901
Сын: Марков Константин Дмитриевич
Отец ребёнка: Марков Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1904
Сын: Марков Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Марков Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1908
Сын: Марков Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Марков Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1910
Дочь: Маркова Аполлинария Дмитриевна
Отец ребёнка: Марков Дмитрий Николаевич
Смерть
Неизвестно