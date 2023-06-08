Маркова Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркова Анна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1901

Сын: Марков Константин Дмитриевич

Отец ребёнка: Марков Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1904

Сын: Марков Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Марков Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1908

Сын: Марков Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Марков Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1910

Дочь: Маркова Аполлинария Дмитриевна

Отец ребёнка: Марков Дмитрий Николаевич

Смерть
Неизвестно