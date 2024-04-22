Ефимия Исаева (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимия Исаева (Вна)

Место рождения

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

До 1831

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1796 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
20.01.1817 ст.

Муж: Федот Михайлов (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Арсений Федотов (Ич)

Отец ребёнка: Федот Михайлов (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
До 1831
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