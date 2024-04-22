Ефимия Исаева (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиДо 1831
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
20.01.1817 ст.
Муж: Федот Михайлов (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Арсений Федотов (Ич)
Отец ребёнка: Федот Михайлов (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
До 1831