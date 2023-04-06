Яворская (Якубенко) Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яворская (Якубенко) Евдокия Петровна

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Место рождения

Волковинцы, Хмельницька область

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Волковинцы, Хмельницька область
Бракосочетание
08.11.1878 ст.

Муж: Яворский Василий Павлович

Волковинцы, Хмельницька область
Невеста записана как Евдокия Ивановна.
Рождение ребёнка
01.11.1879 ст.

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Яворский Василий Павлович

Волковинцы, Хмельницька область
Мать записана как Евдокия Петровна.
Рождение ребёнка
02.01.1882 ст.

Дочь: Юлия Васильевна

Отец ребёнка: Яворский Василий Павлович

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
07.06.1883 ст.

Дочь: Феодосия Васильевна

Отец ребёнка: Яворский Василий Павлович

Волковинцы, Хмельницька область
Мать записана как Евдокия Петровна.
Рождение ребёнка
17.05.1885 ст.

Дочь: Елена Васильевна

Отец ребёнка: Яворский Василий Павлович

Волковинцы, Хмельницька область
Мать записана как Евдокия Петровна.
Рождение ребёнка
11.11.1886 ст.

Сын: Яворский Фёдор Васильевич

Отец ребёнка: Яворский Василий Павлович

Волковинцы, Хмельницька область
Мать записана как Евдокия Петровна.
Смерть
Неизвестно
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