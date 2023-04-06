Яворская (Якубенко) Евдокия Петровна
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1878 ст.
Невеста записана как Евдокия Ивановна.
Рождение ребёнка
01.11.1879 ст.
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Яворский Василий Павлович
Мать записана как Евдокия Петровна.
Рождение ребёнка
02.01.1882 ст.
Дочь: Юлия Васильевна
Отец ребёнка: Яворский Василий Павлович
Рождение ребёнка
07.06.1883 ст.
Дочь: Феодосия Васильевна
Отец ребёнка: Яворский Василий Павлович
Мать записана как Евдокия Петровна.
Рождение ребёнка
17.05.1885 ст.
Дочь: Елена Васильевна
Отец ребёнка: Яворский Василий Павлович
Мать записана как Евдокия Петровна.
Рождение ребёнка
11.11.1886 ст.
Сын: Яворский Фёдор Васильевич
Отец ребёнка: Яворский Василий Павлович
Мать записана как Евдокия Петровна.
Смерть
Неизвестно