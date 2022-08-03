Легович (Легович) Ирина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1950
Дата смерти03.08.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1950
Рождение ребёнка
25.11.1970
Сын: Ромашкевич Вячеслав Владимирович
Отец ребёнка: Ромашкевич Владимир
Рождение ребёнка
02.02.1972
Дочь: Ромашкевич Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Ромашкевич Владимир
Рождение ребёнка
30.07.1978
Дочь: Зонова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Зонов Иван Иванович
Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
03.08.2022
Похороны
Неизвестно
Павлодарское, городская администрация Павлодар, Павлодарская область