Легович (Легович) Ирина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Легович (Легович) Ирина Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1950

Дата смерти

03.08.2022

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1950

Отец: Легович Андрей Владимирович

Мать: Легович Зинаида Ивановна

Рождение ребёнка
25.11.1970

Сын: Ромашкевич Вячеслав Владимирович

Отец ребёнка: Ромашкевич Владимир

Рождение ребёнка
02.02.1972

Дочь: Ромашкевич Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Ромашкевич Владимир

Рождение ребёнка
30.07.1978

Дочь: Зонова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Зонов Иван Иванович

Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
03.08.2022
Похороны
Неизвестно
Павлодарское, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
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