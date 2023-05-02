Иванова (Самохина) Мария Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Самохин Сергей
Мать: Самохина Дуня Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Койчева Светлана Георгиевна
Отец ребёнка: Иванов Георгий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Александр Георгиевич
Отец ребёнка: Иванов Георгий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванов Георгий
Смерть
Неизвестно