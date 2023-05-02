Иванова (Самохина) Мария Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Самохина) Мария Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Самохин Сергей

Мать: Самохина Дуня Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Койчева Светлана Георгиевна

Отец ребёнка: Иванов Георгий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Александр Георгиевич

Отец ребёнка: Иванов Георгий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Георгий

Смерть
Неизвестно