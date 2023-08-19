Ерёмина Дарья Михайловна
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Митькин Михаил Емельянович
Мать: Митькина Матрёна
Последние годы жизни жила у сына в Загорске Московская область
Рождение ребёнка
1920
Сын: Ерёмин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Ерёмин Василий
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ерёмин Василий
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Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ерёмин Василий
Смерть
Неизвестно