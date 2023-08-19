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Ерёмина Дарья Михайловна

Место рождения

Тюринка, Плавский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1873 г.р.

Мать

1875 г.р.

Муж

1895 г.р.

Дети

1920 г.р.
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Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Митькин Михаил Емельянович

Мать: Митькина Матрёна

Тюринка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Последние годы жизни жила у сына в Загорске Московская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Ерёмин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Ерёмин Василий

Тюринка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ерёмин Василий

Тюринка, Плавский муниципальный район, Тульская область
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Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерёмин Василий

Смерть
Неизвестно
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