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Коробейников Семен Федоров

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Место рождения

Ярунцов, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1857 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1857 ст.

Отец: Коробейников Федор Ерофеев

Мать: Коробейникова Марфа Иванова

Ярунцов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Перепись 1897г плёнка 2199146, стр. 369-372
Рождение ребёнка
Вычислено 1880 ст.

Дочь: Коробейникова Аграфена Семенова

Мать ребёнка: Коробейникова Александра Исаева

Ярунцов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Перепись 1897г плёнка 2199146, стр. 369-372
Рождение ребёнка
Вычислено 1883 ст.

Сын: Коробейников Андрей Семенов

Мать ребёнка: Коробейникова Александра Исаева

Ярунцов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Перепись 1897г плёнка 2199146, стр. 369-372
Рождение ребёнка
Вычислено 1885 ст.

Дочь: Коробейникова Авдотья Семенова

Мать ребёнка: Коробейникова Александра Исаева

Ярунцов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Перепись 1897г плёнка 2199146, стр. 369-372
Рождение ребёнка
27.06.1890 ст.

Дочь: Коробейникова Ольга Семеновна

Мать ребёнка: Коробейникова Александра Исаева

Ярунцов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
плёнка 2119997, стр. 83
Рождение ребёнка
27.06.1890 ст.

Сын: Коробейников Петр Семенов

Мать ребёнка: Коробейникова Александра Исаева

Ярунцов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
плёнка 2119997, стр. 83
Рождение ребёнка
Вычислено 1892 ст.

Сын: Коробейников Семен Семенов

Мать ребёнка: Коробейникова Александра Исаева

Ярунцов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Перепись 1897г плёнка 2199146, стр. 369-372
Рождение ребёнка
Вычислено 1895 ст.

Дочь: Коробейникова Дарья Семенова

Мать ребёнка: Коробейникова Александра Исаева

Ярунцов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Перепись 1897г плёнка 2199146, стр. 369-372
Рождение ребёнка
31.08.1911 ст.

Сын: Коробейников Семен Семенов

Мать ребёнка: Коробейникова Александра Исаева

Ярунцов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
плёнка 2119997, стр. 178
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коробейникова Александра Исаева

Смерть
Неизвестно
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