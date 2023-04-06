Коробейников Семен Федоров
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1857 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1857 ст.
Перепись 1897г плёнка 2199146, стр. 369-372
Рождение ребёнка
Вычислено 1880 ст.
Дочь: Коробейникова Аграфена Семенова
Мать ребёнка: Коробейникова Александра Исаева
Перепись 1897г плёнка 2199146, стр. 369-372
Рождение ребёнка
Вычислено 1883 ст.
Сын: Коробейников Андрей Семенов
Мать ребёнка: Коробейникова Александра Исаева
Перепись 1897г плёнка 2199146, стр. 369-372
Рождение ребёнка
Вычислено 1885 ст.
Дочь: Коробейникова Авдотья Семенова
Мать ребёнка: Коробейникова Александра Исаева
Перепись 1897г плёнка 2199146, стр. 369-372
Рождение ребёнка
27.06.1890 ст.
Дочь: Коробейникова Ольга Семеновна
Мать ребёнка: Коробейникова Александра Исаева
плёнка 2119997, стр. 83
Рождение ребёнка
27.06.1890 ст.
Сын: Коробейников Петр Семенов
Мать ребёнка: Коробейникова Александра Исаева
плёнка 2119997, стр. 83
Рождение ребёнка
Вычислено 1892 ст.
Сын: Коробейников Семен Семенов
Мать ребёнка: Коробейникова Александра Исаева
Перепись 1897г плёнка 2199146, стр. 369-372
Рождение ребёнка
Вычислено 1895 ст.
Дочь: Коробейникова Дарья Семенова
Мать ребёнка: Коробейникова Александра Исаева
Перепись 1897г плёнка 2199146, стр. 369-372
Рождение ребёнка
31.08.1911 ст.
Сын: Коробейников Семен Семенов
Мать ребёнка: Коробейникова Александра Исаева
плёнка 2119997, стр. 178
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно