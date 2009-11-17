Нарочная (Лыкова) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нарочная (Лыкова) Мария Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.1953

Дата смерти

17.11.2009

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1953

Отец: Лыков Григорий Николаевич

Мать: Мешкова Елена Васильевна

Рождение ребёнка
1972

Сын: Нарочный Дмитрий Юрьевич

Отец ребёнка: Нарочный Юрий Иванович

Рождение ребёнка
26.03.1974

Сын: Нарочный Александр Юрьевич

Отец ребёнка: Нарочный Юрий Иванович

Рождение ребёнка
14.02.1975

Дочь: Нарочная Наталья Юрьевна

Отец ребёнка: Нарочный Юрий Иванович

Смерть
17.11.2009
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