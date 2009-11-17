Нарочная (Лыкова) Мария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.03.1953
Дата смерти17.11.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1953
Рождение ребёнка
1972
Отец ребёнка: Нарочный Юрий Иванович
Рождение ребёнка
26.03.1974
Сын: Нарочный Александр Юрьевич
Отец ребёнка: Нарочный Юрий Иванович
Рождение ребёнка
14.02.1975
Дочь: Нарочная Наталья Юрьевна
Отец ребёнка: Нарочный Юрий Иванович
Смерть
17.11.2009