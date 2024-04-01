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Галактионов Николай Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1856

Отец: Галактионов Михаил Васильевич

Мать: Галактионова Евдокия Мироновна

Бракосочетание
17.04.1874

Жена: Галактионова Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
1876

Сын: Галактионов Константин Николаевич

Мать ребёнка: Галактионова Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
1877

Сын: Галактионов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Галактионова Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
1884

Сын: Галактионов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Галактионова Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
19.10.1888

Сын: Галактионов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Галактионова Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
06.03.1892

Сын: Галактионов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Галактионова Любовь Ивановна

Смерть
Неизвестно
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