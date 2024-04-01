Галактионов Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1856
Бракосочетание
17.04.1874
Рождение ребёнка
1876
Сын: Галактионов Константин Николаевич
Мать ребёнка: Галактионова Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
1877
Сын: Галактионов Иван Николаевич
Мать ребёнка: Галактионова Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
1884
Сын: Галактионов Иван Николаевич
Мать ребёнка: Галактионова Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
19.10.1888
Сын: Галактионов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Галактионова Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
06.03.1892
Сын: Галактионов Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Галактионова Любовь Ивановна
Смерть
Неизвестно