Лятушевич (Свечникова) Лидия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лятушевич (Свечникова) Лидия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1869

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Лятушевич Николай Платонович

Рождение ребёнка
Около 1892

Сын: Лятушевич Николай Николаевич

Отец ребёнка: Лятушевич Николай Платонович

Рождение ребёнка
Около 1895

Дочь: Вера Николаевна

Отец ребёнка: Лятушевич Николай Платонович

Рождение ребёнка
Около 1897

Дочь: Евгения Николаевна

Отец ребёнка: Лятушевич Николай Платонович

Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Лятушевич Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Лятушевич Николай Платонович

Рождение ребёнка
Около 1902

Дочь: Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Лятушевич Николай Платонович

Рождение ребёнка
Около 1905

Дочь: Милица Николаевна

Отец ребёнка: Лятушевич Николай Платонович

Рождение ребёнка
Около 1907

Дочь: Ника Николаевна

Отец ребёнка: Лятушевич Николай Платонович

Работа или профессия
Неизвестно
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