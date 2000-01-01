Лятушевич (Свечникова) Лидия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1869
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1890
Дочь: Мария Николаевна
Отец ребёнка: Лятушевич Николай Платонович
Рождение ребёнка
Около 1892
Сын: Лятушевич Николай Николаевич
Отец ребёнка: Лятушевич Николай Платонович
Рождение ребёнка
Около 1895
Дочь: Вера Николаевна
Отец ребёнка: Лятушевич Николай Платонович
Рождение ребёнка
Около 1897
Дочь: Евгения Николаевна
Отец ребёнка: Лятушевич Николай Платонович
Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Лятушевич Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Лятушевич Николай Платонович
Рождение ребёнка
Около 1902
Дочь: Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Лятушевич Николай Платонович
Рождение ребёнка
Около 1905
Дочь: Милица Николаевна
Отец ребёнка: Лятушевич Николай Платонович
Рождение ребёнка
Около 1907
Дочь: Ника Николаевна
Отец ребёнка: Лятушевич Николай Платонович
Работа или профессия
Неизвестно