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Березин Николай Иванович

Место рождения

д. Поташково Кичминский район Кировская область

Дата рождения

Около 1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1925

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Поташково Кичминский район Кировская область
Рождение ребёнка
21.08.1945

Сын: Березин Николай Николаевич

Мать ребёнка: Березина Александра Сергеевна

д. Поташково Кичминский район Кировская область
Смерть
Неизвестно
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