Березин Николай Иванович
Место рожденияд. Поташково Кичминский район Кировская область
Дата рожденияОколо 1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1925
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Поташково Кичминский район Кировская область
Рождение ребёнка
21.08.1945
Сын: Березин Николай Николаевич
Мать ребёнка: Березина Александра Сергеевна
д. Поташково Кичминский район Кировская область
Смерть
Неизвестно