Архипов Илья Григорьевич
Место рождениядер.Стаховщина
Дата рождения1904
Дата смертиДо ?.01.1944
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Архипов Григорий
Мать: Архипова Евдокия
дер.Стаховщина
Военная служба
?.07.1941 или ?.01.1944
Дата призыва:__.07.1941 Шумячский РВК, Смоленская обл., Шумячский р-н. Красноармеец. Пропал без вести в январе 1944г. (Источник информации: Книга памяти. Смоленская область. Хиславичский район, Шумяч... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До ?.01.1944