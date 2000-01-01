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Архипов Илья Григорьевич

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Место рождения

дер.Стаховщина

Дата рождения

1904

Дата смерти

До ?.01.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Архипов Григорий

Мать: Архипова Евдокия

дер.Стаховщина
Военная служба
?.07.1941 или ?.01.1944
Дата призыва:__.07.1941 Шумячский РВК, Смоленская обл., Шумячский р-н. Красноармеец. Пропал без вести в январе 1944г. (Источник информации: Книга памяти. Смоленская область. Хиславичский район, Шумяч... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Архипова Февронья Степановна

Смерть
До ?.01.1944
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