Михаил Васильевич
Место рождениясельцо Михайловское, Скопинский уезд, Рязанская губерния, Россия
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Василий
Мать: не указана
сельцо Михайловское, Скопинский уезд, Рязанская губерния, Россия
Рождение ребёнка
1757
Сын: Кондратий Михайлович
Мать ребёнка: Евдокия Ермолаевна
сельцо Михайловское, Скопинский уезд, Рязанская губерния, Россия
Рождение ребёнка
1775
Сын: Иван Михайлович
Мать ребёнка: Евдокия Ермолаевна
сельцо Михайловское, Скопинский уезд, Рязанская губерния, Россия
Рождение ребёнка
1777
Сын: Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Евдокия Ермолаевна
сельцо Михайловское, Скопинский уезд, Рязанская губерния, Россия
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Гликерия Михайловна
Мать ребёнка: Евдокия Ермолаевна
сельцо Михайловское, Скопинский уезд, Рязанская губерния, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Ермолаевна
Смерть
Неизвестно