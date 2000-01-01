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Михаил Васильевич

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Место рождения

сельцо Михайловское, Скопинский уезд, Рязанская губерния, Россия

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Василий

Мать: не указана

сельцо Михайловское, Скопинский уезд, Рязанская губерния, Россия
Рождение ребёнка
1757

Сын: Кондратий Михайлович

Мать ребёнка: Евдокия Ермолаевна

сельцо Михайловское, Скопинский уезд, Рязанская губерния, Россия
Рождение ребёнка
1775

Сын: Иван Михайлович

Мать ребёнка: Евдокия Ермолаевна

сельцо Михайловское, Скопинский уезд, Рязанская губерния, Россия
Рождение ребёнка
1777

Сын: Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Евдокия Ермолаевна

сельцо Михайловское, Скопинский уезд, Рязанская губерния, Россия
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Гликерия Михайловна

Мать ребёнка: Евдокия Ермолаевна

сельцо Михайловское, Скопинский уезд, Рязанская губерния, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Ермолаевна

Смерть
Неизвестно
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