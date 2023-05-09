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Немкова Анастасия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.05.1789

Дочь: Немкова Матрёна Гаврилова

Отец ребёнка: Немков Гавриил Дементьев

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Сын: Немков Фёдор Гаврилов

Отец ребёнка: Немков Гавриил Дементьев

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Немкова Анна Гаврилова

Отец ребёнка: Немков Гавриил Дементьев

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Немкова Евдокия Гаврилова

Отец ребёнка: Немков Гавриил Дементьев

Рождение ребёнка
1802

Сын: Немков Алексей Гаврилов

Отец ребёнка: Немков Гавриил Дементьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Немков Гавриил Дементьев

Смерть
Неизвестно