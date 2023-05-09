Немкова Анастасия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.05.1789
Дочь: Немкова Матрёна Гаврилова
Отец ребёнка: Немков Гавриил Дементьев
Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Немков Гавриил Дементьев
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Немкова Анна Гаврилова
Отец ребёнка: Немков Гавриил Дементьев
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Немкова Евдокия Гаврилова
Отец ребёнка: Немков Гавриил Дементьев
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Немков Гавриил Дементьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно