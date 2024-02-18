Пирогова Устинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пирогова Устинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пирогов Косма (Козма) Зотикович

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Пирогова Матрёна Козминична

Отец ребёнка: Пирогов Косма (Козма) Зотикович

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Пирогова Татьяна Козминична

Отец ребёнка: Пирогов Косма (Козма) Зотикович

Смерть
Неизвестно

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