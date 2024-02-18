Пирогова Устинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Пирогова Матрёна Козминична
Отец ребёнка: Пирогов Косма (Козма) Зотикович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Пирогова Татьяна Козминична
Отец ребёнка: Пирогов Косма (Козма) Зотикович
Смерть
Неизвестно