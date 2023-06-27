Кастюк Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кастюк Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Кастюк Роман Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1911

Сын: Кастюк Александр Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кастюк Михаил Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кастюк Василий Степанович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно