(Кожухова) Ольга Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.1893 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
29.06.1893 ст.
Ефремов, город Ефремов, Тульская область
Крещена в Николаевской церкви города Ефремова Тульской губернии. Восприемники: Ефремовский мещанин Алексей Иванов Иванов; Ефремовская мещанка вдова Татьяна Алексеевна Смирнова.
Рождение
28.07.1893 ст.
Тульская губерния, плёнка 2038719, стр. 347
Смерть
Неизвестно