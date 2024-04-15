Кичигин Федор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Кичигин Иван
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Кичигина Прасковья Савиновна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Агафья Федоровна
Мать ребёнка: Кичигина Прасковья Савиновна
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Кичигина Прасковья Савиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кичигин Федорович
Мать ребёнка: Кичигина Прасковья Савиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно