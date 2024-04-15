Кичигин Федор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кичигин Федор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Кичигин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Кичигин Федор Федорович

Мать ребёнка: Кичигина Прасковья Савиновна

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Агафья Федоровна

Мать ребёнка: Кичигина Прасковья Савиновна

Рождение ребёнка
1843

Сын: Кичигин Семен Федорович

Мать ребёнка: Кичигина Прасковья Савиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кичигин Федорович

Мать ребёнка: Кичигина Прасковья Савиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кичигина Прасковья Савиновна

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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