Хмельницкий Овсей Дувидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хмельницкий Овсей Дувидович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Сын: Хмельницкий Гершко Овсиевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1848

Сын: Хмельницкий Аврум Овсиевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1851

Сын: Хмельницкий Мойше Овсиевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1852

Сын: Хмельницкий Герц Овсиевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хмельницкий Иосиф Овсеевич

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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