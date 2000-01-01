Хмельницкий Овсей Дувидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Сын: Хмельницкий Гершко Овсиевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1848
Сын: Хмельницкий Аврум Овсиевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1851
Сын: Хмельницкий Мойше Овсиевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1852
Сын: Хмельницкий Герц Овсиевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хмельницкий Иосиф Овсеевич
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно