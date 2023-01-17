Русецкий Иосиф Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русецкий Иосиф Иосифович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

1964

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
1964
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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