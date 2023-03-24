ИВАНОВ ВИКТОР — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИВАНОВ ВИКТОР

ИВАНОВ ВИКТОР

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1941

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1937 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова ЛЮДМИЛА

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова ЛЮДМИЛА

Смерть
1980
Климовск
Причина смерти: онкология
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close