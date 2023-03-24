ИВАНОВ ВИКТОР
Место рожденияНе указано
Дата рождения1941
Дата смерти1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванова ЛЮДМИЛА
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова ЛЮДМИЛА
Смерть
1980
Климовск
Причина смерти: онкология