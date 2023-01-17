Рубцов Леонид Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рубцов Леонид Иванович

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Место рождения

Фурманов, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

23.03.1902

Дата смерти

03.04.1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
23.03.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Фурманов, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Место жительства
С 1902
Фурманов, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Место жительства
По 1930
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1932 по 1935
г. Сухуми, Абхазская ССР
Место жительства
С 1937
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1954 по 1980
г. Киев, Киевская область Украинской ССР
Смерть
03.04.1980
г. Киев, Киевская область Украинской ССР
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