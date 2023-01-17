Рубцов Леонид Иванович
Место рождения
Дата рождения23.03.1902
Дата смерти03.04.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1902
Место жительства
По 1930
Место жительства
С 1932 по 1935
г. Сухуми, Абхазская ССР
Место жительства
С 1937
Место жительства
С 1954 по 1980
г. Киев, Киевская область Украинской ССР
Смерть
03.04.1980
г. Киев, Киевская область Украинской ССР