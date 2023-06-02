Бойко Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.03.1941
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1941
Отец: Бойко Василий
Мать: Бойко Анна
Образование
С 1956
д. Ефремовка
5-й класс
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светлана
Мать ребёнка: Бойко Таисия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Теришкина Елена
Мать ребёнка: Бойко Таисия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бойко Николай
Мать ребёнка: Бойко Таисия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бойко Александр
Мать ребёнка: Бойко Таисия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бойко Таисия
Образование
Неизвестно
Ефремовка, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
4 класса | д. Новороссийка, на данный момент не существует, находилась к северу от ефремовки
Смерть
Неизвестно