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Бойко Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.03.1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1941

Отец: Бойко Василий

Мать: Бойко Анна

Образование
С 1956
д. Ефремовка
5-й класс
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана

Мать ребёнка: Бойко Таисия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Теришкина Елена

Мать ребёнка: Бойко Таисия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бойко Николай

Мать ребёнка: Бойко Таисия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бойко Александр

Мать ребёнка: Бойко Таисия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бойко Таисия

Образование
Неизвестно
Ефремовка, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
4 класса | д. Новороссийка, на данный момент не существует, находилась к северу от ефремовки
Смерть
Неизвестно