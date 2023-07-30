Пручкин Юрий Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пручкин Юрий Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пручкин Анатолий Федорович

Мать: Пручкина Александра -

Юрий с женой Татьяной живут в Туле
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пручкина - Юрьевна

Мать ребёнка: Пручкина Татьяна -

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пручкин - Юрьевич

Мать ребёнка: Пручкина Татьяна -

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пручкина Татьяна -

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