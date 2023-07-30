Пручкин Юрий Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пручкин Анатолий Федорович
Мать: Пручкина Александра -
Юрий с женой Татьяной живут в Туле
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пручкина - Юрьевна
Мать ребёнка: Пручкина Татьяна -
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пручкин - Юрьевич
Мать ребёнка: Пручкина Татьяна -
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пручкина Татьяна -