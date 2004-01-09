Сметанчук Виолетта Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сметанчук Виолетта Витальевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.2004

Пол

Женский

Отец

1979 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.2004

Отец: Сметанчук Виталий Викторович

Мать: не указана

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