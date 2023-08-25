Матвеева (Карпова) Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.01.1896
Дата смерти31.01.1987
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1896
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.03.1927
Россия, Смоленская область, Вяземский район, деревня Борисово
Рождение ребёнка
1935
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Матвеев Александр
Смерть
31.01.1987