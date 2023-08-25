Матвеева (Карпова) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеева (Карпова) Анастасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.01.1896

Дата смерти

31.01.1987

Пол

Женский

Отец

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Мать

Не указана

Муж

1895 г.р.

Дети

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Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1896

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.03.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Матвеев Александр

Россия, Смоленская область, Вяземский район, деревня Борисово
Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Матвеев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Матвеев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Матвеев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Матвеев Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвеев Александр

Смерть
31.01.1987
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