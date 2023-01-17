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Сулимов Сергей Нифантьев

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Место рождения

Сылва, Шалинский, Свердловская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Сулимов Нифонт Поликарпов

Мать: Сулимова Екатерина

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Сулимов Афанасий Сергеев

Мать ребёнка: Сулимова Елизавета Алексеева

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Сулимов Григорий Сергеев

Мать ребёнка: Сулимова Елизавета Алексеева

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Екатерина Сергеева

Мать ребёнка: Сулимова Елизавета Алексеева

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сулимова Елизавета Алексеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сулимова Парасковья

Смерть
Неизвестно
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