Сулимов Сергей Нифантьев
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Сулимов Нифонт Поликарпов
Мать: Сулимова Екатерина
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Сулимова Елизавета Алексеева
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Сулимова Елизавета Алексеева
Рождение ребёнка
1850
Сын: Екатерина Сергеева
Мать ребёнка: Сулимова Елизавета Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сулимова Парасковья
Смерть
Неизвестно