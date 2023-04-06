Солдаткина (Дюкова) Матрёна Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дюков Алексей Ефимов
Мать: Дюкова Мария
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Осокина Елена Егоровна
Отец ребёнка: Солдаткин Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Егоровна
Отец ребёнка: Солдаткин Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Егоровна
Отец ребёнка: Солдаткин Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Солдаткин Николай Егорович
Отец ребёнка: Солдаткин Егор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Солдаткин Егор
Место жительства
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно