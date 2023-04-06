Солдаткина (Дюкова) Матрёна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солдаткина (Дюкова) Матрёна Алексеевна

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Место рождения

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дюков Алексей Ефимов

Мать: Дюкова Мария

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Осокина Елена Егоровна

Отец ребёнка: Солдаткин Егор

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Егоровна

Отец ребёнка: Солдаткин Егор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Егоровна

Отец ребёнка: Солдаткин Егор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Солдаткин Николай Егорович

Отец ребёнка: Солдаткин Егор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солдаткин Егор

Место жительства
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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