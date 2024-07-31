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Афонин Яков

Место рождения

Поляна, 249130, Россия

Дата рождения

Вычислено 1810

Дата смерти

17.12.1885

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1790 г.р.

Мать

Жена

Дети

Вычислено 1834 г.р.
Вычислено 1844 г.р.

Добавил:

оБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1810

Отец: Афонин Прокопий

Мать: Афонина ?

Бракосочетание
22.01.1828

Жена: Афонина Стефанида

Рождение ребёнка
Вычислено 1834

Дочь: (Афонин) Ксения

Мать ребёнка: Афонина Стефанида

Рождение ребёнка
Вычислено 1844

Сын: Афонин Алексей

Мать ребёнка: Афонина Стефанида

Смерть
17.12.1885
Причина смерти: от старости

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