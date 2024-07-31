Афонин Яков
Место рожденияПоляна, 249130, Россия
Дата рожденияВычислено 1810
Дата смерти17.12.1885
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Вычислено 1810
Отец: Афонин Прокопий
Мать: Афонина ?
Бракосочетание
22.01.1828
Жена: Афонина Стефанида
Рождение ребёнка
Вычислено 1834
Дочь: (Афонин) Ксения
Мать ребёнка: Афонина Стефанида
Рождение ребёнка
Вычислено 1844
Сын: Афонин Алексей
Мать ребёнка: Афонина Стефанида
Смерть
17.12.1885
Причина смерти: от старости