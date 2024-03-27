Фейзуканов Осман E1B1B1 — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фейзуканов Осман E1B1B1

Место рождения

д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ

Дата рождения

1852

Дата смерти

После ?.07.1870

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Салюков Фейзукан

Мать: (Назирова) Зиада 2 Жена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фейсханова (Османова) Латифя Третья Жена Фейсхан Кызы Усман

Мать ребёнка: (Незамутдинова) Бибифатиха

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Османова) Мэтия

Мать ребёнка: (Незамутдинова) Бибифатиха

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Османов Хасяин

Мать ребёнка: (Незамутдинова) Бибифатиха

Рождение ребёнка
1886

Сын: Османов Абдулла

Мать ребёнка: (Незамутдинова) Бибифатиха

Рождение ребёнка
До 1896

Сын: Османов Карим

Мать ребёнка: (Незамутдинова) Бибифатиха

Смерть
После ?.07.1870

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