Фейзуканов Осман E1B1B1
Место рожденияд.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ
Дата рождения1852
Дата смертиПосле ?.07.1870
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Салюков Фейзукан
Мать: (Назирова) Зиада 2 Жена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фейсханова (Османова) Латифя Третья Жена Фейсхан Кызы Усман
Мать ребёнка: (Незамутдинова) Бибифатиха
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Османова) Мэтия
Мать ребёнка: (Незамутдинова) Бибифатиха
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Османов Хасяин
Мать ребёнка: (Незамутдинова) Бибифатиха
Рождение ребёнка
1886
Сын: Османов Абдулла
Мать ребёнка: (Незамутдинова) Бибифатиха
Рождение ребёнка
До 1896
Сын: Османов Карим
Мать ребёнка: (Незамутдинова) Бибифатиха
Смерть
После ?.07.1870