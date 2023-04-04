(Розенблат) Сара (Софья)
Место рожденияPohorila, Teplyts'kyi district, Vinnyts'ka oblast, Ukraine
Дата рожденияДо 1918
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1918
Отец: Розенблат Иёйна (Иона)
Мать: Розенблат Бруха
Pohorila, Teplyts'kyi district, Vinnyts'ka oblast, Ukraine
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Полина
Отец ребёнка: Райцин Хаим
Рождение ребёнка
1931
Сын: Райцин Леонид
Отец ребёнка: Райцин Хаим
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Нюся
Отец ребёнка: Райцин Хаим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Райцин Хаим
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно