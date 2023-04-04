(Розенблат) Сара (Софья) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Розенблат) Сара (Софья)

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Место рождения

Pohorila, Teplyts'kyi district, Vinnyts'ka oblast, Ukraine

Дата рождения

До 1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1918

Отец: Розенблат Иёйна (Иона)

Мать: Розенблат Бруха

Pohorila, Teplyts'kyi district, Vinnyts'ka oblast, Ukraine
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Полина

Отец ребёнка: Райцин Хаим

Терновка, Вінницька область
Рождение ребёнка
1931

Сын: Райцин Леонид

Отец ребёнка: Райцин Хаим

Терновка, Вінницька область
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Нюся

Отец ребёнка: Райцин Хаим

Терновка, Вінницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Райцин Хаим

Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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