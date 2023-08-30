кузнецов сергей иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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кузнецов сергей иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1966

Пол

Мужской

Отец

Мать

1932 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1966

Отец: Кузнецов иван

Мать: нина родионовна

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