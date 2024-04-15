Белокур Емельян Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белокур Емельян Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

12.10.1898 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1869

Сын: Белокур Яков Емельянович

Мать ребёнка: Белокур Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Белокур Юлиания Емельяновна

Мать ребёнка: Белокур Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
21.07.1876 ст.

Дочь: Белокур Мария Емельяновна

Мать ребёнка: Белокур Марфа Ивановна

Николаевка, Сумська область
Рождение ребёнка
11.02.1880 ст.

Дочь: Белокур Евдокия Емельяновна

Мать ребёнка: Белокур Марфа Ивановна

Николаевка, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белокур Марфа Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Николаевка, Сумська область
Смерть
12.10.1898 ст.
Николаевка, Сумська область
Причина смерти: от чахотки | не исповедался и св.Тайне не приобщался | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L96H-4?i=127&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
18.10.1898 ст.
по отношению Пристава 2 стана Сумского уезда от 14.10.1898 года за №223..
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