Белокур Емельян Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смерти12.10.1898 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1869
Мать ребёнка: Белокур Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Белокур Юлиания Емельяновна
Мать ребёнка: Белокур Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
21.07.1876 ст.
Дочь: Белокур Мария Емельяновна
Мать ребёнка: Белокур Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
11.02.1880 ст.
Дочь: Белокур Евдокия Емельяновна
Мать ребёнка: Белокур Марфа Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белокур Марфа Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.10.1898 ст.
Причина смерти: от чахотки | не исповедался и св.Тайне не приобщался | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L96H-4?i=127&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
18.10.1898 ст.
по отношению Пристава 2 стана Сумского уезда от 14.10.1898 года за №223..