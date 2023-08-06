Евстратова (Тихонова) Анна Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.12.1892
Дата смерти05.11.1954
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1892
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.11.1925
Рождение ребёнка
08.08.1927
Рождение ребёнка
28.08.1929
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
05.11.1954