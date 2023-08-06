Евстратова (Тихонова) Анна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвстратова (Тихонова) Анна Егоровна

Евстратова (Тихонова) Анна Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1892

Дата смерти

05.11.1954

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1892

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.11.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Евстратов Прохор Антонович

Рождение ребёнка
08.08.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Евстратов Прохор Антонович

Рождение ребёнка
28.08.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Евстратов Прохор Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Евстратов Прохор Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Евстратов Прохор Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Евстратов Прохор Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Евстратов Прохор Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Евстратов Прохор Антонович

Смерть
05.11.1954
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