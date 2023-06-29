Чернова Наталья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернова Наталья Васильевна

Место рождения

г.Пласт

Дата рождения

22.04.1953

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1953

Отец: Богатырев Василий Филиппович

Мать: Богатырева Мария Ивановна

г.Пласт