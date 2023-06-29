Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Чернова Наталья Васильевна
Чернова Наталья Васильевна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
г.Пласт
Дата рождения
22.04.1953
Пол
Женский
Отец
Богатырев Василий Филиппович
1923 г.р.
Мать
Богатырева Мария Ивановна
1922 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТБ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1953
Отец:
Богатырев Василий Филиппович
Мать:
Богатырева Мария Ивановна
г.Пласт
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь