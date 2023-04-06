Наймушин Василий Осипов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Мариамна Васильева
Мать ребёнка: Наймушина Екатерина Фадеева
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: Акилина Васильева
Мать ребёнка: Наймушина Екатерина Фадеева
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Анастасия Васильева
Мать ребёнка: Наймушина Екатерина Фадеева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858