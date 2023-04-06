Наймушин Василий Осипов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаймушин Василий Осипов

Наймушин Василий Осипов

avatar

Место рождения

Наимушинская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: Наймушин Иосиф (Осип) Лукин

Мать: Наймушина Татьяна (Родионова)

Наимушинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Мариамна Васильева

Мать ребёнка: Наймушина Екатерина Фадеева

Наимушинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Акилина Васильева

Мать ребёнка: Наймушина Екатерина Фадеева

Наимушинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Анастасия Васильева

Мать ребёнка: Наймушина Екатерина Фадеева

Наимушинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наймушина Екатерина Фадеева

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Наимушинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close