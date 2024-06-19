Юферева (Халевина) Анисия Еремеевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Юферева (Халевина) Анисия Еремеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юферев Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юферев Геннадий Васильевич

Отец ребёнка: Юферев Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Чернышова (Юферева) Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Юферев Василий Васильевич

Смерть
Неизвестно

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