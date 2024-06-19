Юферева (Халевина) Анисия Еремеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юферев Геннадий Васильевич
Отец ребёнка: Юферев Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Чернышова (Юферева) Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Юферев Василий Васильевич
Смерть
Неизвестно