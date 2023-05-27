Горомосова (Дененбург) Софья Моисеевна(Мовшовна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горомосова (Дененбург) Софья Моисеевна(Мовшовна)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

08.06.1956

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1889 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1926 г.р.

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Дененбург Моисей Лейбович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.05.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горомосов Рувим Соломонович

Рождение ребёнка
02.12.1926

Дочь: Горомосова Любовь Романовна (Рувимовна )

Отец ребёнка: Горомосов Рувим Соломонович

Харьков, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горомосов Рувим Соломонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горомосов Рувим Соломонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
08.06.1956