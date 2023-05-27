Горомосова (Дененбург) Софья Моисеевна(Мовшовна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смерти08.06.1956
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Дененбург Моисей Лейбович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.05.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горомосов Рувим Соломонович
Рождение ребёнка
02.12.1926
Дочь: Горомосова Любовь Романовна (Рувимовна )
Отец ребёнка: Горомосов Рувим Соломонович
Харьков, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
08.06.1956