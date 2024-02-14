Хайретдинова (З-Габдинова) Хабибямал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хайретдинова (З-Габдинова) Хабибямал

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богданов Насретдин Фахретдинович

Отец ребёнка: Хайретдинов Фахретдин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хайретдинов Фахретдин

Рождение ребёнка
1846

Сын: Богданов Фасхетдин Фахретдинович

Отец ребёнка: Хайретдинов Фахретдин

Рождение ребёнка
1848

Сын: Богданов Фаттахетдин Фахретдинов

Отец ребёнка: Хайретдинов Фахретдин

Рождение ребёнка
1850

Сын: Богданов Минигарей Фахретдинов

Отец ребёнка: Хайретдинов Фахретдин

Рождение ребёнка
1860

Сын: Богданов Бахтигарей Фахретдинович

Отец ребёнка: Хайретдинов Фахретдин

Рождение ребёнка
01.12.1871

Сын: Богданов Сахибгарей Фахретдинович

Отец ребёнка: Хайретдинов Фахретдин

Рождение ребёнка
1875

Сын: Богданов Мингазей Фахретдинович

Отец ребёнка: Хайретдинов Фахретдин

Смерть
Неизвестно

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