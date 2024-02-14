Хайретдинова (З-Габдинова) Хабибямал
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богданов Насретдин Фахретдинович
Отец ребёнка: Хайретдинов Фахретдин
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1846
Сын: Богданов Фасхетдин Фахретдинович
Отец ребёнка: Хайретдинов Фахретдин
Рождение ребёнка
1848
Сын: Богданов Фаттахетдин Фахретдинов
Отец ребёнка: Хайретдинов Фахретдин
Рождение ребёнка
1850
Сын: Богданов Минигарей Фахретдинов
Отец ребёнка: Хайретдинов Фахретдин
Рождение ребёнка
1860
Сын: Богданов Бахтигарей Фахретдинович
Отец ребёнка: Хайретдинов Фахретдин
Рождение ребёнка
01.12.1871
Сын: Богданов Сахибгарей Фахретдинович
Отец ребёнка: Хайретдинов Фахретдин
Рождение ребёнка
1875
Сын: Богданов Мингазей Фахретдинович
Отец ребёнка: Хайретдинов Фахретдин
Смерть
Неизвестно