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Суздальницкая Рахиль

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

1934

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Суздальницкая) Ревекка

Отец ребёнка: Суздальницкий Аарон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суздальницкий Аарон

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Ицкович (Суздальницкая) Малка (Маня) Ароновна

Отец ребёнка: Суздальницкий Аарон

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Эйдельман (Суздальницкая) Любовь

Отец ребёнка: Суздальницкий Аарон

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Нихтфинстер (Суздальницкая) Лэя

Отец ребёнка: Суздальницкий Аарон

Рождение ребёнка
1897

Сын: Суздальницкий Моисей (Моше)

Отец ребёнка: Суздальницкий Аарон

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Цыгальницкая Цыпа

Отец ребёнка: Суздальницкий Аарон

Рождение ребёнка
1901

Сын: Суздальницкий Иосиф

Отец ребёнка: Суздальницкий Аарон

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Шафиров (Суздальницкая) Фейга

Отец ребёнка: Суздальницкий Аарон

Смерть
1934

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