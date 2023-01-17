1-я Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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1-я Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1780 и 1781

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1747 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Иван Васильевич

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Иван Васильевич

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Между 1780 и 1781
Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
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