1-я Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1780 и 1781
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1780 и 1781