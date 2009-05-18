Лыжин Александр Сергеевич
Место рождения
Дата рождения26.07.1950
Дата смерти18.05.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1950
Отец: Лыжин Сергей Власович
Мать: Лыжина Наталья Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.09.1975
Дочь: Кочева (Лыжина) Ирина Александровна
Мать ребёнка: Лыжина (Степанова) Любовь Александровна
Рождение ребёнка
22.03.1979
Сын: Лыжин Сергей Александрович
Мать ребёнка: Лыжина (Степанова) Любовь Александровна
Смерть
18.05.2009