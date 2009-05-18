Лыжин Александр Сергеевич 26.07.1950 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лыжин Александр Сергеевич

Место рождения

Аять, Невьянский, Свердловская область

Дата рождения

26.07.1950

Дата смерти

18.05.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ПШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1950

Отец: Лыжин Сергей Власович

Мать: Лыжина Наталья Сергеевна

Аять, Невьянский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лыжина (Степанова) Любовь Александровна

Рождение ребёнка
09.09.1975

Дочь: Кочева (Лыжина) Ирина Александровна

Мать ребёнка: Лыжина (Степанова) Любовь Александровна

Рождение ребёнка
22.03.1979

Сын: Лыжин Сергей Александрович

Мать ребёнка: Лыжина (Степанова) Любовь Александровна

Смерть
18.05.2009

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