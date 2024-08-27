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Жеребчиков Тимофей Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жеребчикова Лукорья

Рождение ребёнка
1808

Сын: Жеребчиков Михаил Тимофеевич

Мать ребёнка: Жеребчикова Лукорья

Рождение ребёнка
1810

Сын: Жеребчиков Терентий Тимофеевич

Мать ребёнка: Жеребчикова Лукорья

Рождение ребёнка
1812

Дочь: (Жеребчикова) Агафья Тимофеевна

Мать ребёнка: Жеребчикова Лукорья

Рождение ребёнка
1814

Сын: Жеребчиков Алексей Тимофеевич

Мать ребёнка: Жеребчикова Лукорья

Смерть
Неизвестно

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