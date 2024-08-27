Жеребчиков Тимофей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жеребчикова Лукорья
Рождение ребёнка
1808
Сын: Жеребчиков Михаил Тимофеевич
Мать ребёнка: Жеребчикова Лукорья
Рождение ребёнка
1810
Сын: Жеребчиков Терентий Тимофеевич
Мать ребёнка: Жеребчикова Лукорья
Рождение ребёнка
1812
Дочь: (Жеребчикова) Агафья Тимофеевна
Мать ребёнка: Жеребчикова Лукорья
Рождение ребёнка
1814
Сын: Жеребчиков Алексей Тимофеевич
Мать ребёнка: Жеребчикова Лукорья
Смерть
Неизвестно