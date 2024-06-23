(Зырянова) Ульяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.?.1934
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.?.1934
Отец: Зырянов Ануфрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кононов Владимир
Отец ребёнка: Кононов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кононова) Наташа
Отец ребёнка: Кононов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кононова) Елена
Отец ребёнка: Кононов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кононова) Татьяна
Отец ребёнка: Кононов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кононов Александр
Смерть
Неизвестно