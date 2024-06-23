(Зырянова) Ульяна 28.?.1934 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Зырянова) Ульяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.?.1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.?.1934

Отец: Зырянов Ануфрий

Мать: Зырянова (Санарова) Матрена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кононов Владимир

Отец ребёнка: Кононов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кононова) Наташа

Отец ребёнка: Кононов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кононова) Елена

Отец ребёнка: Кононов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кононова) Татьяна

Отец ребёнка: Кононов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кононов Александр

Смерть
Неизвестно

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