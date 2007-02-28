Залилова (Рахимова) Фарида Губайдулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Залилова (Рахимова) Фарида Губайдулловна

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

20.01.1927

Дата смерти

28.02.2007

Пол

Женский

Отец

1880 г.р.

Мать

1875 г.р.

Муж

1925 г.р.

Дети

1947 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1927

Отец: Рахимов (мухамедрахимов) Губайдулла Яруллович

Мать: Рахимова Бибигайша (Гайша) 2 Жена Шарафутдиновна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.04.1947

Сын: Залилов Сабир Салихович

Отец ребёнка: Залилов Салих Мазитович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.11.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Залилов Салих Мазитович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.10.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Залилов Салих Мазитович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Залилов Салих Мазитович

Смерть
28.02.2007
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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