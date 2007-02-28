Залилова (Рахимова) Фарида Губайдулловна
Место рождения
Дата рождения20.01.1927
Дата смерти28.02.2007
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1927
Отец: Рахимов (мухамедрахимов) Губайдулла Яруллович
Рождение ребёнка
20.04.1947
Отец ребёнка: Залилов Салих Мазитович
Рождение ребёнка
04.11.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Залилов Салих Мазитович
Рождение ребёнка
18.10.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Залилов Салих Мазитович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.02.2007
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно